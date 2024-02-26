Оккупанты захватили Ласточкино возле Авдеевки: где оно на карте

Село расположено к западу от Авдеевки.

Сегодня, 26 февраля, украинские военные отошли от села Ласточкино на Авдеевском направлении.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Подразделения ВСУ совершили отход от села Ласточкино, чтобы организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка — Тоненько — Бердичи и не допустить дальнейшее продвижение противника дальше в западном направлении", — отметил он.

24 февраля у DeepState появилась информация о том, что российские военные оккупировали Ласточкино Донецкой области. Кроме этого, аналитики рассказали, что противник давит на Северное и Орловку.

Однако впоследствии, 25 февраля спикер ОСУВ "Таврия" сообщил, что продолжаются бои за населенный пункт.

18 февраля в ОСУО "Таврия" сообщили, что после захвата Авдеевки ВС РФ наступают в направлении Ласточкиного Донецкой области.

Что известно о селе Ласточкино

Село Ласточкино Очеретинской громады расположено к западу от Авдеевки.

На 18 февраля 2024 года в селе оставалась одна семья — мужчина и женщина средних лет. Они отказались от эвакуации.

До 2014 года в громаде было 40 населенных пунктов, после 2014 — оккупировано три населенных пункта. До полномасштабного вторжения в 37 населенных пунктах проживало около 24 тысяч человек.

По состоянию на 17 февраля 2024 года 10 населенных пунктов громады оккупированы и частично захвачены территории населенных пунктов Первомайское и Северное.

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