Оккупанты захватили Платоновку и имеют продвижение в Донецкой области — DeepState
Российская армия продолжает наступательные действия в Донецкой области — зафиксирован захват Платоновки и продвижение сразу на нескольких участках фронта.
По данным аналитиков проекта DeepState , российские войска установили контроль над селом Платоновка в Бахмутском районе Донецкой области.
Также сообщается о продвижении оккупантов вблизи Резниковки на Бахмутском направлении и в районе Закотного в Краматорском районе. В частности, враг смог продвинуться напрямую в пределах самого населенного пункта.
В этих направлениях продолжаются активные боевые действия, ситуация остается сложной.
Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что Москва планирует рекрутировать еще 409 тыс. солдат 2026, что свидетельствует о подготовке к длительной агрессии.