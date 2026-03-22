Оккупанты захватили Платоновку и имеют продвижение в Донецкой области — DeepState

Российские военные / © RG.ru

По данным аналитиков проекта DeepState , российские войска установили контроль над селом Платоновка в Бахмутском районе Донецкой области.

Также сообщается о продвижении оккупантов вблизи Резниковки на Бахмутском направлении и в районе Закотного в Краматорском районе. В частности, враг смог продвинуться напрямую в пределах самого населенного пункта.

В этих направлениях продолжаются активные боевые действия, ситуация остается сложной.

Напомним, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский предупредил, что Москва планирует рекрутировать еще 409 тыс. солдат 2026, что свидетельствует о подготовке к длительной агрессии.