Оккупанты захватили Попов Яр в Донецкой области - подробности

Российские военные / © Associated Press

В Донецкой области ситуация на фронте обострилась — российская армия после серии штурмов вытеснила украинские подразделения и оккупировала село Попов Яр на Добропольском направлении

Об этом говорится в сообщении оперативно-стратегической группировки войск «Днепр» (ОСУВ «Днепр») в Telegram.

Сообщается, что враг совершил несколько атак возле населенных пунктов Затишок, Русин Яр, Полтавка и Владимировка, однако большинство из них оказались безуспешными. Сейчас оккупанты пытаются расширить зону контроля возле Нового Шахового и активизировали наступление в направлении Ивановки. Украинские военные проводят мероприятия по ликвидации вражеских сил, чтобы остановить дальнейшее продвижение противника.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Донецкой области, вблизи города Доброполье, воины 93-й бригады «Холодный Яр» взяли под контроль села Грузское и Веселое, где недавно прорывались российские войска.

Спикер Объединенной стратегической группировки войск «Днепр» Виктор Трегубов рассказывал, что на Добропольском направлении украинские военные остановили попытку прорыва российских войск