Оккупанты захватили позиции вблизи Авдеевки, ВСУ пошли в контратаку — ISW (карта боев)

Генштаб сообщает о продолжении позиционных боев под Бердичами и в районах Первомайского, Невельского и Нетайлового.

Российские оккупационные войска недавно захватили позиции севернее Авдеевки, но Вооруженные силы Украины контратаковали и вернули некоторые из этих утраченных позиций.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, показывают, что российские войска сначала продвинулись к лесополосе к востоку от Новокалинового (к северу от Авдеевки) и к небольшому зданию на юго-восточной окраине населенного пункта. Российские милблогеры также сообщили, что российские войска продвинулись восточнее Новокалинового и захватили небольшую ферму на юго-восточной окраине населенного пункта. Дополнительные геолокационные кадры, опубликованные 8 апреля, показывают, что украинские силы контратаковали в той же лесной зоне к востоку от Новокалинового.

"Кроме того, российские милблогеры утверждали, что российские войска продвинулись дальше к северу в пределах Бердичев (к северо-западу от Авдеевки), к западу от Бердичев и к западу от Водяного (юго-западнее Авдеевки), хотя ISW еще не наблюдал визуальных доказательств продвижение россиян вблизи Бердичев или Водяного", — говорится в сообщении.

Американские аналитики, ссылаясь на геолокационные кадры украинской атаки и утверждения милблогеров, утверждают, что ВСУ, вероятно, немного отбросили российские силы на восток и подальше от административных границ Новокалинового.

Карта боев вблизи Авдеевки. ФОТО: ISW

Российские милблогеры утверждали, что под Первомайским (юго-западнее Авдеевки) идут тяжелые бои. Тем временем украинский Генштаб сообщил о продолжении позиционных боев под Бердичами и юго-западнее Авдеевки в районах Первомайского, Невельского и Нетайлового.

Напомним, по данным издания Bild, оккупанты продвинулись еще на 2-3 километра к западу от Авдеевки.

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