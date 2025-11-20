Оккупанты захватили село в Запорожской области: что там происходит

Ситуация на фронте сложная / © Associated Press

Россияне продвигаются в направлении города Гуляйполе Запорожской области. Они захватили село Веселое, а также продвинулись вблизи другого населенного пункта — Затишье.

Об этом сообщили аналитики информационного ресурса DeepState.

Кроме того, войска РФ на Купянском направлении в Харьковской области продвинулись возле села Боровская Андреевка.

Генштаб сообщил, что за минувшие сутки россияне совершили более 4400 обстрелов и 200 штурмов по всей линии фронта. Враг продолжает наносить ракетные и авиаудары по позициям украинских войск и населенным пунктам. В частности, на Гуляйпольском направлении Силам обороны удалось остановить 11 вражеских атак в районах Ровнополья, Зеленой Рощи и в направлении населенных пунктов Затишье и Зеленое.

Силы обороны за минувшие сутки ликвидировали около 900 оккупантов.

Накануне военный обозреватель Денис Попович заявил, что Гуляйполе может постигнуть судьба Мирнограда и Покровска.

По данным ISW, армии РФ осталось до Гуляйполя четыре километра.