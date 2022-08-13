Оккупанты захватили станции телекомпании в Херсоне: может исчезнуть Интернет и телевидение

Компания уже предупредила пользователей, что оплачивать услуги пока не нужно.

Российские оккупанты захватили станции телекомпании "Норма-4" в Херсоне. Поэтому провайдер может полностью прекратить свою работу в городе.

Об этом сообщается в заявлении на сайте компании.

Оккупанты пытаются перехватить контроль над сетью кабельного телевидения и Интернета.

"Захвачены станции телекомпании "Норма-4" на Таврическом и Шуменском районах. Идут попытки перехвата контроля над сетью кабельного телевидения и Интернета. Возможно полное прекращение работы, просим прощения у наших абонентов", — говорится в сообщении.

Провайдер также предупредил пользователей, что пока оплату за интернет производить не надо.

"Из-за технических обстоятельств средства на счет поступить не смогут. Ждите дальнейших сообщений", — добавили в компании.

Напомним, оккупанты ходят с "проверками" по квартирам херсонцев ночью, исчезают люди.

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