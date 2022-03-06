Оккупанты захватили украинские АЭС и превращают их в военные базы: россияне разместили на станциях уже полтысячи армейцев

Оккупанты захватили украинские АЭС и превращают их в военные базы: россияне разместили на станциях уже полтысячи армейцев

В настоящее время персонал ЗАЭС ликвидирует последствия обстрелов россиян.

Российские оккупанты, напавшие на Украину и захватившие АЭС, используют их как военные базы. На ЗАЭС враг уже разместил 500 своих людей, еще 1000 захватчиков – в Энергодаре.

Об этом сказал руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время брифинга.

По его данным, на Чернобыльской АЭС находится 1000 "дополнительных" захватчиков.

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Мы понимаем, почему целью РФ является захват наших ядерных объектов, потому что они укреплены и в мирное время имеют соответствующую защиту от проникновения, имеют ограждение, имеют все средства контроля и фиксации ... И захватчики превращают их в свои военные базы. На ЗАЭС они разместили 500 человек, еще 1000 захватчиков находятся в городе Энергодар”, — сказал Котин.

Руководитель "Энергоатома" подчеркнул, что персонал ЗАЭС сейчас работает под контролем военных, есть военный начальник, с которым должен согласовывать все свои действия профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками. В настоящее время персонал атомной станции занимается устранением последствий обстрелов со стороны РФ.

Захватчики рассчитывают на то, что мы не будем их выбивать, потому что нам очень дороги наши атомные объекты и безопасность на этих объектах. Таким образом, любые обстрелы недопустимы, потому что они могут повредить активные зоны реакторов и привести к мировой катастрофе”, — сказал Котин.

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Он уточнил, что в настоящее время на четырех украинских атомных станциях работает 8 энергоблоков, в том числе 2 — на ЗАЭС. Еще один энергоблок на Запорожской атомной находится в плановом ремонте, три других – переведены в холодное состояние.

"Это самое безопасное состояние поддержки энергоблоков", — пояснил руководитель "Энергоатома".

По его информации, на ЗАЭС находится очень много ядерного материала, и любые действия могут привести к тому, что этот ядерный материал будет выходить в воздух. После чего последствия могут быть непредсказуемы.

Напомним, что на 10:00 6 марта все атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Над атомными станциями усилили контроль.