Оккупанты захватили украинские АЭС и превращают их в военные базы: россияне разместили на станциях уже полтысячи армейцев

В настоящее время персонал ЗАЭС ликвидирует последствия обстрелов россиян.
Российские оккупанты, напавшие на Украину и захватившие АЭС, используют их как военные базы. На ЗАЭС враг уже разместил 500 своих людей, еще 1000 захватчиков – в Энергодаре.
Об этом сказал руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин во время брифинга.
По его данным, на Чернобыльской АЭС находится 1000 "дополнительных" захватчиков.
Мы понимаем, почему целью РФ является захват наших ядерных объектов, потому что они укреплены и в мирное время имеют соответствующую защиту от проникновения, имеют ограждение, имеют все средства контроля и фиксации ... И захватчики превращают их в свои военные базы. На ЗАЭС они разместили 500 человек, еще 1000 захватчиков находятся в городе Энергодар”, — сказал Котин.
Руководитель "Энергоатома" подчеркнул, что персонал ЗАЭС сейчас работает под контролем военных, есть военный начальник, с которым должен согласовывать все свои действия профессиональный персонал атомной станции по управлению энергоблоками. В настоящее время персонал атомной станции занимается устранением последствий обстрелов со стороны РФ.
Захватчики рассчитывают на то, что мы не будем их выбивать, потому что нам очень дороги наши атомные объекты и безопасность на этих объектах. Таким образом, любые обстрелы недопустимы, потому что они могут повредить активные зоны реакторов и привести к мировой катастрофе”, — сказал Котин.
Он уточнил, что в настоящее время на четырех украинских атомных станциях работает 8 энергоблоков, в том числе 2 — на ЗАЭС. Еще один энергоблок на Запорожской атомной находится в плановом ремонте, три других – переведены в холодное состояние.
"Это самое безопасное состояние поддержки энергоблоков", — пояснил руководитель "Энергоатома".
По его информации, на ЗАЭС находится очень много ядерного материала, и любые действия могут привести к тому, что этот ядерный материал будет выходить в воздух. После чего последствия могут быть непредсказуемы.
Напомним, что на 10:00 6 марта все атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Над атомными станциями усилили контроль.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.