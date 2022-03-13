Оккупанты захватили в плен работника ГСЧС: Украина требует агрессоров освободить пленника

Алексей Данченко сопровождал украинские эвакуационные автобусы из Гостомеля.

Алексея Данченко, работника ГСЧС, незаконно задержанного россиянами во время эвакуации жителей Гостомеля требует немедленно освободить Украина.

Об этом заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук 13 марта.

Также читайте Верещук призвала людей использовать для эвакуации только официальные гуманитарные коридоры

"Я снова и снова подчеркиваю, чтобы РФ отпустила Алексея Данченко, работника ГСЧС, сопровождавшего гуманитарную группу в согласованном гуманитарном маршруте, в Белогородке. сейчас он находится на территории стеклозавода в городе Гостомель. Мы требуем отпустить Алексея Данченко! Мы договорились об этом гуманитарном маршруте и он выполнял свою работу согласно договоренностям", — подчеркнула она.

Напомним, пленный оккупант рассказал о заданиях в Украине — видео

Как сообщалось, российские оккупанты взяли в плен мэра города Днепрорудного Запорожской области Евгения Матвеева.

Читайте также: