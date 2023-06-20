Оккупанты захватили в Украине более 200 важных объектов: Данилов рассказал, повлияет ли это на контрнаступление

В Украине более 200 объектов находятся под российской оккупацией и могут быть потенциально опасными.

Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"На сегодняшний день 202 объекта, находящиеся под российской оккупацией и потенциально опасные, являются ключевыми, там, где они могут нанести нам вред. Нас это не может остановить в вопросе освобождения нашей страны от этих террористов. Мы обязательно освободим. нашу страну включая Крым. Сейчас будут такие решающие месяц-два-три, которые будут ставить много точек в окончании тех или иных процессов", — отметил Алексей Данилов.

Напомним, что Буданов не исключил, что Россия может устроить теракт на ЗАЭС.

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