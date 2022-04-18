Оккупанты захватили вышки "Киевстара" на Херсонщине и установили свою связь

Оккупанты захватили вышки "Киевстара" на Херсонщине и установили свою связь

В прокуратуре начали расследование.

В Херсонской области вражеские войска захватили объекты и офисные помещения крупнейшего оператора мобильной связи "Киевстар".

В этой связи Херсонская областная прокуратура открыла уголовное производство по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

"Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Прокуроры продолжают принимать все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных представителями страны-агрессора", — говорится в сообщении.

Между тем, жители региона жалуются на перебои мобильной связи. Да, Галина нам сообщила, что связь очень плохая была с самого утра.

“Постоянно выбивало. Впоследствии появились какие-то странные цифры – 255 99. Это, вероятно, полная оккупация. Интернет пока работает”, – сказала женщина.

Стоит отметить, что под этим названием (255 99 – ред.) на территории так называемой "ЛНР" работает оператор мобильной связи Лугаком.

Напомним, 12 марта стало известно, что российские оккупанты готовятся провести "референдум" по объявлению Херсонской области "народной республикой". На это известие отреагировал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба и призвал партнеров ввести еще более жесткие санкции против страны-агрессора.

Накануне российские военные сместили власть Каховки и назначили нескольких руководителей-коллаборантов.

Ранее стало известно, что оккупанты планируют полностью закрыть Херсон с 1 мая до 10, чтобы провести псевдореферендум.

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