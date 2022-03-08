Оккупанты захватили ЗАЭС и Энергодар: какая ситуация сейчас на станции

Оккупанты захватили ЗАЭС и Энергодар: какая ситуация сейчас на станции

Изменение радиационного состояния на площадке АЭС, в ВС и СЗЗ не зафиксировано.

Запорожская АЭС и город Энергодар все еще находятся под контролем военных формирований РФ. С завтрашнего дня, 9 марта, на ЗАЭС запланирована доставка дневного персонала, кроме оперативного.

Об этом сообщил Александр Старух, глава Запорожской ОГА со ссылкой на Госатомрегулирование.

Как сообщается, оперативный персонал контролирует состояние энергоблоков и обеспечивает их безопасную эксплуатацию согласно требованиям эксплуатационной документации.

Старух отметил, что энергоблок №6, который был поврежден 4 марта при обстреле площадки ЗАЭС российскими военными, вывели в аварийный ремонт, поскольку там обнаружили повреждение его маслосистемы.

Изменение радиационного состояния на площадке АЭС, в ВС и СЗЗ, как отметил председатель ОГА, не зафиксировано.

"Автоматизированная система радиационного контроля АЭС и автоматизированная система контроля радиационного состояния в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения работают в штатном режиме", — говорится в сообщении.

Отключенными из-за повреждений остаются две высоковольтные линии 750 кВ: Запорожская и Южно-Донбасская.

Напомним, российские оккупанты привезли на Запорожскую АЭС 14 пропагандистов, поэтому вскоре следует ожидать материалов о "безопасности" крупнейшего в Европе ядерного объекта, чтобы оправдать ядерный терроризм захватчиков.

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