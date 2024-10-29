Оккупанты закрепляются на направлении Часового Яра: детали от ВСУ

Российская оккупационная армия "просачивается" малыми группами — по одному-два человека в направлении Часового Яра в Донецкой области.

Об этом рассказал командир роты охраны 5 ОШБр Евгений Мартынец в эфире телеканала "Киев24".

"Да, они (россияне – Ред.) имеют успех на направлении Часового Яра. Но они зашли в пригород. Они заходят по 1-2 человека", – рассказал военный.

По его словам, оккупанты в каких-то местах закрепляются, а где-то – втягиваются. Впрочем, несмотря на это, отмечает Мартынец, успеха в этом городе захватчики пока не имеют.

"Надеюсь, так будет и дальше, пока мы сдерживаем врага в том направлении. Мы лучше знаем местность, чем они. Поэтому у нас есть свои преимущества", — подчеркнул Мартынец.

Напомним, разведка Британии зафиксировала продвижение оккупантов в Часовом Яру. Вероятно, оккупантам удалось пересечь канал в южной части города и приблизиться к его границам.

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