Оккупанты закрыли на выезд Северодонецк и Старобельск, требуют пропуска — Гайдай

В Луганской области российские оккупанты заставляют людей выселяться из их домов.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявил, что в Старобельске и Северодонецке оккупанты требуют от местных пропуска для выезда, которые трудно получить.

Об этом он написал в Телеграмм.

"Жители Старобельская и Северодонецка. Оставшиеся северодончане все чаще жалуются на свободный график работы местной оккупационной администрации – пропуск получить очень трудно", — написал Гайдай.

Кроме того, оккупационные власти Рубежного дали 10 суток для составления списков пустых квартир. В приоритете те, владельцы которых уехали надолго.

Ситуация с мобилизованными россиянами

Как сообщают СМИ, участились случаи отказа свежемобилизованных россиян идти на фронт без подготовки.

Так, из-за отказа участия в боевых действиях в Луганской области 20 частично мобилизованных россиян оправили в подвал. Командование не учитывает уровень их подготовленности.

"Очередной случай — в первый день "мобики" попали под минометный обстрел, вернулись в часть, где оказалось, что все их личные вещи куда-то исчезли. Снова прозвучала команда идти на первую линию. Ограбленные отказались и отправились на этаж ниже. Голые-босые, но еще живы", — написал Гайдай.

Ситуация в Луганской области

Авиация Сил обороны Украины в течение 23 октября нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение 11 районов сосредоточения вооружения и военной техники противника. Подразделения противовоздушной обороны сбили 12 БПЛА "Shahed-136".

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили четыре пункта управления, пять районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, четыре боеприпаса, зенитный ракетный комплекс, район огневых позиций артиллерии и другие важные объекты противника.

За минувшие сутки отражены атаки оккупантов в районах населенных пунктов Землянки и Чугуновка, Соледар, Бахмут, Андреевка, Клищиевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка.

Напомним, что в городе Рубежное в Луганской области "кадыровцы" выселяют местных жителей из их домов. Там размещают офицеров-оккупантов.

Также россияне готовятся к контрнаступлению ВСУ на Луганщину. Они уже минуют подъездные дороги в сторону Сватового и Кременной.

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