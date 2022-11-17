Оккупанты закрыли въезды в Рубежное и принудительно вывозят жителей Херсонщины — Генштаб ВСУ

В Новой Каховке оккупанты разграбили центральную городскую больницу, поэтому она прекратила работу.

Российские войска продолжают принудительную "эвакуацию" из захваченной части Херсонщины и закрыли въезды в Рубежное в Луганской области.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил в вечерней сводке 17 ноября.

В отдельных населенных пунктах Луганской области российские захватчики ужесточили административно-полицейские меры. Так, враг закрыл въезды в Рубежное по направлениям Кременной и Варваровки. В городе также ограничили движение мирных жителей и усилили фильтрационные мероприятия.

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В то же время в захваченном Мариуполе оккупационные "власти" планируют развернуть подразделения Росгвардии, особого назначения и быстрого реагирования в общей сложности до 400 человек.

Россияне продолжают принудительную "эвакуацию" украинцев и вывоз имущества из захваченных территорий Херсонщины. Так, в ночь на 16 ноября оккупанты принудительно вывозили жителей Новокиевки.

Также сообщается, что в Новой Каховке прекратила работу центральная городская больница, ведь медицинское оборудование и машины "скорой" российские захватчики угнали и вывезли в направлении оккупированного Крыма.

Напомним, как сообщили в Центре национального сопротивления, Россия специально создает гуманитарный кризис на захваченных территориях Украины, а затем "эвакуирует" местных жителей в свои южные регионы для того, чтобы исправить там демографическую ситуацию.

Ранее в Генштабе ВСУ сообщили, что украинские военные вышли на берег Днепра и теперь могут контролировать территорию, приближенную к оккупированному Крыму.

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