Оккупанты закрывают доступ для гражданских на Арабатскую стрелку из-за угрозы для Крыма

Попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб оккупантов и те, кто выполняет "работы оборонного значения".

Российские оккупанты запретят доступ для гражданских на Арабатскую стрелку от Крыма до Херсона с вечера 31 июля.

Об этом сообщает Telegram-канал Крыминформ со ссылкой на так называемое "управление ФСБ по Крыму".

Причиной такого решения является якобы необходимость "локализовать угрозу безопасности" оккупированного Крыма.

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Так, созданный оккупантами "оперштаб Крыма" под председательством назначенного Россией гауляйтера полуострова Сергея Аксенова утвердил "решение" о запрете на выдачу пропусков на Арабатскую стрелку гражданским с 20:00 31 июля.

Попасть на косу смогут только сотрудники экстренных служб оккупантов, а также граждане, выполняющие "работы оборонного значения" и по ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Меры, как утверждают оккупанты, вводятся в особое распоряжение и необходимы для "локализации угроз безопасности населению, военным и другим объектам", расположенным в оккупированном Крыму.

Отметим, экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что активизация Сил обороны Украины на Крымском направлении свидетельствует – Генштаб ВСУ четко понимает, что на полуострове сосредоточено много военных ресурсов оккупантов, и российскую армию следует изолировать от этих ресурсов.

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