Оккупанты закрывают Крым, чтобы не допустить срыва мобилизации

Россияне не прекращают мобилизацию мужчин для их участия в войне с Украиной.

Мобилизуют в русское войско и мужчин из аннексированного Крыма. Да, чтобы не срывать призыв, оккупанты закрыли полуостров на въезд и выезд.

Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины 22 апреля.

Отмечается, что въезд и выезд на временно аннексированную Россией территорию Крыма будет запрещен с 30 апреля. Российское руководство приняло такое решение во избежание возможного срыва мобилизации.

Кроме того, в Генштабе добавляют, что захватчики продолжают ущемлять права людей на временно занятых территориях. В частности, усложняют их передвижение, грабят и искусственно приближают гуманитарную катастрофу. Известно также о случаях расстрелов мирного населения и волонтеров.

Как сообщалось, в России в отдельные дивизии вызывают войска из Сирии, чтобы отправить в Украину. В воздушно-десантные войска РФ вызывают подразделения из Сирии с целью отправки в Украину. Желающих идти насмерть немного, поэтому многие военнослужащие пишут рапорты на увольнение.

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