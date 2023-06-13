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Оккупанты заминировали гидротехнические сооружения в двух областях, чтобы помешать наступлению ВСУ – Минобороны

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Оккупанты заминировали гидротехнические сооружения в двух областях, чтобы помешать наступлению ВСУ – Минобороны

Представитель Управления экологической и противоминной деятельности Минобороны Владислав Дудар. Фото: Military Media Center.

В Херсонской и Запорожской областях есть угроза подрыва гидротехнических сооружений.

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на временно оккупированные территории. Чтобы остановить продвижение военных, войска РФ заминировали большое количество гидротехнических сооружений в Запорожской и Херсонской областях.

Об этом на круглом столе в Military Media Center рассказал представитель Управления экологической безопасности и противоминной деятельности Министерства обороны Украины майор Владислав Дудар.

"Они сейчас ежедневно подрывают в разных населенных пунктах малые гидротехнические сооружения", – сказал Дудар.

По его словам, последствия этих действий пока не масштабны, от каждого такого подрыва страдают сельскохозяйственные угодья одного-двух сел, однако это происходит регулярно.

Напомним, ВСУ в течение 12 июня продвинулись на Бахмутском, Торецком и Бердянском направлениях фронта.

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Дата публикации
Просмотры
2159
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