Оккупанты занимают учебные заведения на захваченных территориях: сводка Генштаба ВСУ

Россияне продолжают обстреливать мирные города нашего государства и совершать военные преступления на временно захваченных территориях.

Российские оккупанты нанесли эти сутки по Украине шесть ракетных и 51 авиационный удар. Кроме того, россияне совершили более 30 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как отмечается, в результате ракетных ударов разрушений отмечалась гражданская инфраструктура.

В частности, в результате обстрела Кривого Рога Днепропетровской области, населенных пунктов Степногорск Запорожской области и Берислав Херсонской области, есть погибшие и раненые гражданские лица, уничтожены жилые частные дома и другая гражданская инфраструктура.

Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой.

Где оккупанты сосредотачивают усилия

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 70 боевых столкновений на указанных участках фронта. Самые ожесточенные бои — за Бахмут и Марьинку.

Какая обстановка на оперативных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Волфине, Славгород, Плетеневка Сумской области. За эти сутки произвел минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Блешня Черниговской области и Малушино на Сумщине, а также Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополя на Харьковщине.

В Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись Фиголовке, Новомлинску, Двухлетнему, Западному, Масютовке, Лиману Первому, Кисловке, Котляровке, Табаевке, Берестову Харьковской области и Стельмаховке Луганской области.

На Лиманском направлении в течение суток враг наступательных действий не производил. Артиллерийские обстрелы подверглись, в частности, Макеевка, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменное и Спорное Донецкой области.

В Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются тяжелые бои за город Бахмут. Также противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населённых пунктов Ивановское и Белая Гора.

Оккупанты нанесли авиационных ударов в районах населенных пунктов Орехово-Василовка, Бахмут, Ивановское, Ступочки и Белая Гора. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Предтечино, Белая Гора, Дилиевка, Дружба и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в направлении Новокалинового, Степного, Авдеевки и Первомайского, успеха не имел. В течение суток нанес авиаудар в районе Авдеевки. Совершил артиллерийские обстрелы вблизи Новокалинового, Бердичев, Авдеевки, Тоненького, Первомайского, Карловки и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе города Марьинка. Обстрелы потерпели Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Курахово и Екатериновка Донецкой области.

На Шахтерском направлении в течение суток враг вел безуспешные наступательные действия в районе Новомихайловки. В то же время нанес авиационных ударов в районах населенных пунктов Угледар, Пречистовка и Золотая Нива. Совершил обстрелы населенных пунктов Новомихайловка, Угледар, Богоявленка, Максимовка, Золотая Нива и Большая Новоселка.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжает вести оборонные действия. Нанес авиационный удар по населенному пункту Кизомис.

Какие населенные пункты обстреливали россияне

Гуляйполе, Новоданиловка, Малые Щербаки, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области; а также Золотая Балка, Берислав, Степановка и Херсон.

По подтвержденной информации, российские оккупационные войска соединили остров Джарилгач с оккупированной материковой частью Херсонской области в районе населённого пункта Лазурное, засыпав переправу на остров песком. Это сделано для более интенсивного использования природоохранной территории национального парка для военных нужд. В частности, оккупанты обустроили на острове военный полигон.

Оккупанты оборудуют учебные заведения под медицинские учреждения

Российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. В результате чего противник продолжает оборудовать гражданские учебные заведения временно оккупированных территорий под медицинские учреждения. В частности, в населенном пункте Голубовка Луганской области местную школу оккупанты обустраивают под военный госпиталь. На лечение туда доставлено около 50 раненых захватчиков.

Как отработала авиация Сил обороны

Авиация Сил обороны в сутки нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники, а также 4 — по зенитно-ракетным комплексам противника.

В течение этих суток наши воины уничтожили 3 крылатых ракеты "Калибр", 16 иранских ударных БпЛА "Shahed" и 2 вражеских разведывательных БпЛА разного типа.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, 2 артиллерийских подразделения на огневых позициях и 6 радиоэлектронных станций борьбы противника.

Напомним, что российские оккупанты на Бахмутском направлении теряют по батальону в день — а это от 400 до 800 военных.

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