Оккупанты запретили горожанам выходить из домов: в Генштабе рассказали о ситуации в Ирпене

Оккупанты запретили горожанам выходить из домов: в Генштабе рассказали о ситуации в Ирпене

В городе нет света, воды и тепла.

Жители города Ирпень более трех суток находятся без света, воды и тепла, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00 7 марта, обнародованной в Facebook.

"Действуя коварно, оккупанты нарушают правила международного гуманитарного права, производят обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах", — сказано в сообщении.

Отмечается, что город Ирпень остается лишенным света, воды и тепла более трех суток, подвоза еды и воды нет, оккупанты запретили горожанам выходить из домов.