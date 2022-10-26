Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Оккупанты запретили покидать поселок местным жителям на Харьковщине — Генштаб

Дата публикации
Просмотры
1870
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Оккупанты запретили покидать поселок местным жителям на Харьковщине — Генштаб

Фото: Associated Press

Российские оккупанты на временно занятых территориях ограничивают возможность передвижения граждан.

Россияне на временно оккупированных территориях ограничивают возможность передвижения гражданских людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как стало известно, российские захватчики ограничивают право свободного передвижения гражданских на временно занятых территориях. Местным жителям населенного пункта Первомайское Харьковской области запрещено покидать поселок.

Напомним, что снайперская группа СБУ ликвидировала четырех оккупантов.

Читайте также:

(Без)деятельность МАГАТЭ – почему агентство бессильно перед действиями России

(Без)деятельность МАГАТЭ – почему агентство бессильно перед действиями России

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация