Оккупанты запретили покидать поселок местным жителям на Харьковщине — Генштаб

Российские оккупанты на временно занятых территориях ограничивают возможность передвижения граждан.

Россияне на временно оккупированных территориях ограничивают возможность передвижения гражданских людей.

Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

Как стало известно, российские захватчики ограничивают право свободного передвижения гражданских на временно занятых территориях. Местным жителям населенного пункта Первомайское Харьковской области запрещено покидать поселок.

Напомним, что снайперская группа СБУ ликвидировала четырех оккупантов.

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