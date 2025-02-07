Оккупанты запретили продажу инсулина и жизненно важных лекарств украинцам без паспорта РФ

Россияне продолжают внедрять политику принудительной паспортизации.
На временно оккупированных территориях Украины российские захватчики запретили продажу жизненно важных медикаментов украинцам без паспорта РФ.
Об этом сообщило ГУР Минобороны Украины.
Среди препаратов, которые попали под ограничения, - инсулин и лекарства для щитовидной железы. С февраля 2025 года лицам, которые отказались от получения российского гражданства также не будет предоставляться медицинская помощь.
Кроме того, с начала года оккупационные власти прекратили выплачивать пенсии пожилым людям, которые не получили российские паспорта. Также российские оккупанты угрожают депортацией в отдаленные регионы РФ тем, кто пытается избежать сотрудничества с оккупационными властями.
"Мужское население в оккупации находится под постоянным давлением московитов и угрозой принудительной мобилизации в российскую оккупационную армию. Ситуация на оккупированных территориях Украины иллюстрирует системное нарушение государством-агрессором Россией норм международного права и продолжение ее преступной геноцидной политики в отношении украинского народа", — говорится в сообщении.
Напомним, оккупанты на ВОТ раздали дошкольникам пророссийский алфавит.
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