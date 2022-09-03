Оккупанты запретили ввозить жизненно необходимые лекарства в Мелитополь — мэр города

Тысячи мелитопольцев могут оказаться на грани жизни и смерти.

Российские оккупанты запретили ввоз в Мелитополь жизненно необходимых лекарств и средств гигиены.

Об этом в своем Telegram-канале 3 сентября сообщил мэр города Иван Федоров.

"Оккупанты ежедневно демонстрируют всему миру дерзкое нарушение норм международного гуманитарного права. В этот раз они решили запретить ввоз на временно оккупированные территории любых товаров первой необходимости, включая жизненно необходимые лекарства и средства гигиены для детей и взрослых. Тысячи мелитопольцев, страдающих хроническими заболеваниями, могут оказаться на грани жизни и смерти. Ведь приобрести в городе лекарства импортного производства невозможно", — отметил он.

Мэр Мелитополя подчеркнул, что это террор мирного населения со стороны "асвабадителей".

Ранее стало известно, что в Мелитополе оккупанты раздают повестки мужчинам, принявшим российское гражданство.

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