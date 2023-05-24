Оккупанты запугивают жителей Токмака, разоблачивших их на провокационном обстреле — Минобороны

Оккупанты предупредили свидетелей своего преступления об "уголовной ответственности" за любые комментарии.
Россия пытается совершать провокационные обстрелы Токмака в Запорожской области. Это делается в целях дальнейшего обвинения ВСУ в разрушениях объектов гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщила заместитель председателя Министерства обороны Украины Анна Маляр.
"На месте взрыва одной из российских ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором был написан лозунг: "За братву и за победу", которым организаторы провокации разоблачили себя", — сообщила Маляр.
Она отметила, что оккупанты запретили снимать на видео указанный обломок с целью сокрытия совершенного преступления. Также оккупанты предупредили свидетелей об уголовной ответственности за любые комментарии.
"Кроме того, для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией противник целенаправленно уничтожил оборудование мобильной связи в районах н. п. Гладковка, Обрывка, Новая Маячка, Виноградово, Таврическое Херсонской области. Электрооборудование мобильной связи демонтировано, а башни повалены путем подрезание опор", — сообщила Маляр.
Кроме того, Маляр сообщила, что российское оккупационное командование строго-настрого запретило проезд гражданскому населению на временно оккупированную территорию в районе н. п. Голая Пристань, где доступна сеть украинской мобильной связи.
Напомним, ранее сообщалось, что российский криминалитет переезжает на временно захваченные территории Украины из-за того, что оккупационная администрация не способна "обеспечить там порядок".
Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области. А в Мелитополе массово развешивают объявления о вакансии охранников. Обещают зарплату 200 тысяч рублей, однако службу нужно нести в зоне боевых действий.
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