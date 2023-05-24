Оккупанты запугивают жителей Токмака, разоблачивших их на провокационном обстреле — Минобороны

Оккупанты предупредили свидетелей своего преступления об "уголовной ответственности" за любые комментарии.

Россия пытается совершать провокационные обстрелы Токмака в Запорожской области. Это делается в целях дальнейшего обвинения ВСУ в разрушениях объектов гражданской инфраструктуры.

Об этом сообщила заместитель председателя Министерства обороны Украины Анна Маляр.

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"На месте взрыва одной из российских ракет местные жители обнаружили ее обломок, на котором был написан лозунг: "За братву и за победу", которым организаторы провокации разоблачили себя", — сообщила Маляр.

Она отметила, что оккупанты запретили снимать на видео указанный обломок с целью сокрытия совершенного преступления. Также оккупанты предупредили свидетелей об уголовной ответственности за любые комментарии.

"Кроме того, для ограничения возможностей гражданского населения по обмену информацией противник целенаправленно уничтожил оборудование мобильной связи в районах н. п. Гладковка, Обрывка, Новая Маячка, Виноградово, Таврическое Херсонской области. Электрооборудование мобильной связи демонтировано, а башни повалены путем подрезание опор", — сообщила Маляр.

Кроме того, Маляр сообщила, что российское оккупационное командование строго-настрого запретило проезд гражданскому населению на временно оккупированную территорию в районе н. п. Голая Пристань, где доступна сеть украинской мобильной связи.

Напомним, ранее сообщалось, что российский криминалитет переезжает на временно захваченные территории Украины из-за того, что оккупационная администрация не способна "обеспечить там порядок".

Кроме того, мы ранее информировали, что российские оккупанты пытаются арестовать как можно больше мужчин на временно оккупированных территориях Запорожской области. А в Мелитополе массово развешивают объявления о вакансии охранников. Обещают зарплату 200 тысяч рублей, однако службу нужно нести в зоне боевых действий.

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