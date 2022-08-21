Оккупанты запустили из Белгорода ракеты по Харьковщине: есть попадания

Российские оккупанты в ночь на 21 августа наносили ракетные удары по Харьковской области.

Около полуночи из российского Белгорода был зафиксирован пуск ракет. В Харьковской области есть попадание вражеских ракет. К счастью, обстрелы города Харьков этой ночью не зафиксированы.

Об этом рассказал глава ОВА Олег Синегубов.

В пгт Рогань Харьковского района одна ракета попала в недостроенный частный дом, произошел пожар. В результате обстрела два человека, мужчина 36 лет и 24-летняя женщина, получили ранения.

Удар двумя ракетами зафиксирован в поселке Докучаевское Харьковского района, повреждены хозяйственные здания учебного заведения. Произошел пожар на открытой территории. Без пострадавших.

Кроме того, за прошедшие сутки враг продолжил терроризировать мирное население Харьковщины обстрелами. Под огнем были Харьков, Харьковский, Богодуховский и Изюмский районы области. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, горели гаражи, офисные сооружения.

"На месте попадания 18 августа ракеты в трехэтажный жилой дом в Салтовском районе, вчера продолжались поисковые работы. Найдены тела еще трех погибших. Таким образом, общее количество погибших от этого удара насчитывает 18 человек", — сообщил Синегубов.

На линии столкновения, по его данным, продолжаются активные боевые действия. Враг постоянно обстреливает украинские позиции по танкам и артиллерии, использует авиацию. В районе Изюма враг пытался вести разведку боем в направлении Пасека – Богородичное, но потерпел неудачу.

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Оккупанты пытались вести наступление в направлениях Бражковка — Новая Дмитровка и Сулиговка — Новая Дмитровка. Под огнем наших защитников отступили с ощутимыми потерями.

"Наши военные продолжают успешно защищать Харьковщину и ежедневно уничтожают кафиров и их технику. Верим в ВСУ, Слава Украине", — подытожил чиновник.

Напомним, в Харьковской области изменили продолжительность комендантского часа.

Как сообщалось, Россия атаковала Одесскую область "Калибрами", их над морем "минусло" ПВО.

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