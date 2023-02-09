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Оккупанты запустили несколько групп дронов Shahed 136: в Николаевской области предупредили об угрозе

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
2462
Время на прочтение
1 мин
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Оккупанты запустили несколько групп дронов Shahed 136: в Николаевской области предупредили об угрозе

Фото: ТСН.ua

В некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет вечером, 9 февраля, сообщил, что российские оккупанты запустили несколько групп иранских дронов Shahed 136.

Об этом он предупредил на своем телеграмм-канале.

"Зафиксирован вылет нескольких групп шахидов! Будьте в безопасных местах!", – написал Шейхет.

Глава Микоалаевской ОВА Виталий Ким тоже предупредил об иранских дронах. Он отметил, сегодня их будет немного.

Вечером 9 февраля в Украине в Запорожской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предупредил о вероятной атаке иранских дронов-камикадзе по Украине. По предварительным данным, дроны улетают в сторону Днепропетровщины.

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Дата публикации
Просмотры
2462
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