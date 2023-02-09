Оккупанты запустили несколько групп дронов Shahed 136: в Николаевской области предупредили об угрозе

В некоторых регионах Украины была объявлена воздушная тревога.
Начальник полиции Николаевской области Сергей Шайхет вечером, 9 февраля, сообщил, что российские оккупанты запустили несколько групп иранских дронов Shahed 136.
Об этом он предупредил на своем телеграмм-канале.
"Зафиксирован вылет нескольких групп шахидов! Будьте в безопасных местах!", – написал Шейхет.
Глава Микоалаевской ОВА Виталий Ким тоже предупредил об иранских дронах. Он отметил, сегодня их будет немного.
Вечером 9 февраля в Украине в Запорожской, Харьковской, Донецкой, Днепропетровской, Полтавской, Кировоградской, Николаевской и Сумской областях объявили воздушную тревогу.
Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак предупредил о вероятной атаке иранских дронов-камикадзе по Украине. По предварительным данным, дроны улетают в сторону Днепропетровщины.
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