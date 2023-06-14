Оккупанты запустили новый фейк, чтобы запугать украинцев: говорят о подрыве Запорожской АЭС

Россияне пытаются снять с себя ответственность за совершение терактов.

Российские телеграммы-каналы запустили очередные фейки. Они опубликовали видео, в котором намекают на то, что взорвут Запорожскую АЭС. Цель этого – запугать украинцев.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации.

“Роспропагандисты распространяют провокационное видео, где намекают на подрыв Запорожской АЭС. В видеоролике рашисты показали взрыв на Крымском мосту, подрыв Северного потока 2, а также подрыв Каховской ГЭС. Таким манипулятивным методом враг намекает, что все это дело рук Украины и пытается снять ответственность за содеянное. Заканчивается видео фотографией ЗАЭС и датой 03.07.2023, что свидетельствует о возможном теракте на ядерном объекте”, — отметили в ЦПИ.

Там также подчеркнули, что таким образом рашисты пытаются запугать украинцев и создают для себя инфоалиби в случае реализации болезненной фантазии Путина.

Напомним, что Россия закрыла Украине доступ к данным об уровне радиации на ЗАЭС.

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