Оккупанты запустили очередную информационную атаку по Бахмуту — Маляр

Враг пытается посеять дискуссию в украинском обществе о том, стоит ли защищать Бахмут.

Оккупанты разворачивают очередную информационную атаку по Бахмуту. В частности, враг распространяет дезинформацию о якобы конфликтах между военно-политическим руководством Украины по поводу обороны города.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

По ее словам, РФ запускает большое количество якобы инсайдерских данных о якобы противоречиях между военно-политическим руководством по поводу решений по Бахмуту.

"То есть о том, что вроде бы президент Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и командующий Сухопутными войсками Александр Сырский имеют разные позиции относительно решений по городу, а это не так", — говорит Маляр.

Также Маляр рассказала, что страна-агрессор дискредитирует лично Сырского.

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"Захватчики пытаются показать, что они своих берегут, а украинское командование вроде бы не считается с жизнями. Хотя в реальности все наоборот. Об этом свидетельствует, в частности, соотношение погибших и тактика боевых действий", — добавила заместитель министра обороны.

Бои за Бахмут

Спутниковые снимки зафиксировали вид разрушенного Бахмута на март, где продолжаются самые тяжелые на фронте бои.

США полностью поддерживают украинское руководство в том, что Силы обороны не отступают и держат Бахмут на Донетчине.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко описал, какая сейчас ситуация в Бахмуте, и почему российские кафиры не могут продвинуться дальше с восточной части города.