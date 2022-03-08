Оккупанты запустили по Борисполю три ракеты: две сбиты, третья попала в воинскую часть

Оккупанты запустили по Борисполю три ракеты: две сбиты, третья попала в воинскую часть

Ситуация в городе контролируется.

Российские войска вечером 8 марта запустили по Борисполю в Киевской области три ракеты. Украинским военным удалось сбить две ракеты, а третья попала в воинскую часть.

Об этом сообщил мэр Борисполя Владимир Борисенко.

"Оперативная информация. Действительно, пролетело над нами три ракеты. Две из них были ликвидированы силами ПВО, одна попала на территорию воинской части. Объявление тревоги воздушной в городе не происходило. Была четко понятна траектория полета. Отработала хорошо ПВО, поэтому все нормально, ситуация контролируемая", – рассказал Борисенко.

Авиаудар по воинской части подтвердили и в Нацполиции. Враг сбросил снаряд в 18:00 в районе Бабкина. Есть травмированные, информация о пострадавших уточняется.

Полиция сейчас проводит осмотр ближайших домов, проверяет, не получили ли они повреждений.

Напомним, ранее 8 марта глава Киевской области Николай Жирнов в очередной раз подчеркнул, что столица остается "объектом номер один" для захвата российскими оккупантами, но территориальная оборона продолжает укреплять свои позиции.

Потери россии по состоянию на 8 марта / ТСН.ua

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