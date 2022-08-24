Оккупанты запустили по центру Харькова ракету "Искандер", но она разорвалась в воздухе из-за технической неисправности

Нацполиция работает на месте — выявляет фрагменты оружия и собирает факты для предстоящего суда над врагом.

Войска РФ пытались нанести ракетный удар по центру Харькова, но ракета разорвалась в воздухе из-за технической неисправности.

Об этом сообщил глава следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов в Facebook.

"Вчера вечером все харьковчане услышали взрыв в самом центре города. К счастью, пострадавших нет", — написал он.

По словам Болвинова, на чердаке дома после пожара были найдены фрагменты ракеты, предварительно "Искандер".

"Многие обратили внимание, что здание разрушено не было. Дело в том, что ракета взорвалась в воздухе! Скорее всего, ракета взорвалась из-за технической неисправности. "Сделано в россии" — сразу видно. Следователи работают на месте, изымают все обломки, фиксируют все факты для будущего суда над оккупантами", — добавил Болвинов.

Напомним, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, разрешивший президенту РФ Владимиру Путину бомбить Украину со своей территории, поздравил с Днем Независимости. Диктатор пожелал украинцам "мирного неба", а также "мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни".

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