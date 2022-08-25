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Оккупанты запустили по Харькову две ракеты: Синегубов рассказал детали

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Оккупанты запустили по Харькову две ракеты: Синегубов рассказал детали

Фото: Управление ГСЧС в Харьковской области

Оккупанты запустили в направлении Харькова в ночь на 25 августа две. ракеты

Первая ракета, запущенная россиянами, взорвалась в воздухе, а вторая упала на территории Чугуевского района. Предварительно, без пострадавших.

Об этом сообщил председатель ОВА Олег Синегубов.

В целом за прошедшие сутки враг обстреливал Харьков, Харьковский и Богодуховский районы области. Около 9:00 утра 24 августа был обстрелян Шевченковский район Харькова. Поврежден заведение. К счастью, никто не пострадал.

Интенсивнее всего обстреливался пгт Малая Даниловка в Харьковском районе. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров. В Харьковском и Богодуховском районах из-за обстрелов горела трава на больших открытых площадях.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, в течение суток с ранениями госпитализировали двух мирных людей — в Малой Даниловке пострадали мужчины 39 и 48 лет.

"На линии столкновения враг продолжает обстреливать наши позиции из танков, боевых машин, ствольной и реактивной артиллерии. В районе Изюма оккупанты пытались наступать в направлении Пасека — Долина, но под огнем ВСУ отступили с потерями", — подытожил чиновник.

Напомним, российские оккупанты снова обстреляли Славянск.

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