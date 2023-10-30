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Оккупанты запустили по Никополю семь дронов-камикадзе: детали и фото

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Оккупанты запустили по Никополю семь дронов-камикадзе: детали и фото

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Оккупанты также били по городу из тяжелой артиллерии.

Российские оккупанты 30 октября запустили по Никополю на Днепропетровщине семь ударных беспилотников.

Об этом сообщил глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак.

Как стало известно, оккупанты по Никополю запустили семь дронов-камикадзе. Кроме того, били по городу из тяжелой артиллерии.

“Разбиты пятиэтажка, 18 частных домов, 12 хозяйственных построек, два авто, солнечные панели, газопроводы и линии электропередач. А еще – магазин и здание религиозной организации. Обстреливала российская армия также Мировскую и Марганецкую громады. Люди невредимы”, – отметил Сергей Лысак.

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Напомним, что российские оккупанты утром 30 октября нанесли ракетные удары по Одесчине. Попали военные преступники РФ в судоремонтный завод в Одесском районе.

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Дата публикации
Просмотры
271
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