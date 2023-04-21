Оккупанты запустили по Украине 10 дронов-камикадзе: сколько удалось сбить

Захватчики также устроили 49 обстрелов из РСЗО по украинским бойцам и населенным пунктам.

Российские войска в ночь на 21 апреля запустили по Украине около 10 дронов-камикадзе, из которых восемь удалось уничтожить украинским защитникам.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

В течение суток 20 апреля захватчики нанесли 23 авиационных удара.

"Сегодня ночью враг применил около 10 БпЛА типа "Шахед-136" (информация уточняется), 8 из которых уничтожены нашими защитниками", – говорится в заявлении.

Российские войска также устроили 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских защитников и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Кроме того, в результате вражеских атак разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе отметили сохранение достаточно высокой угрозы нанесения ракетных и авиационных ударов со стороны врага по всей территории Украины.

Напомним, ранее в КМВА сообщили, что в ночь на 21 апреля на подлете к Киеву было обнаружено и сбито около восьми российских беспилотников. Враг мог использовать новую партию иранских БПЛА Shahed.

В то же время оккупанты попали своим дроном по Полтавскому району. Зафиксированы разрушения гражданской инфраструктуры и пожар. Обошлось без пострадавших.

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