Оккупанты запустили по Украине 14 ракет и 10 дронов: сколько из них сбили силы ПВО

Во время массированной атаки на Украину в ночь на 13 июня российские оккупанты запустили 14 крылатых ракет и 10 дронов-камикадзе Shahed.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ.

"Сегодня ночью российская федерация нанесла очередные удары по Украине. Предварительно, враг применил 14 крылатых ракет Х-101/555, из которых 10 было уничтожено противовоздушной обороной. Также нанес авиационный удар 4 "шахедами", 1 – уничтожен нашими защитниками", – говорится в заявлении.

В Генштабе также отметили, что в Кривом Роге есть попадание в пятиэтажное здание и другие гражданские объекты инфраструктуры.

"К сожалению, есть пострадавшие в крайне тяжелом состоянии. Информация уточняется", – говорится в сообщении.

Атака по Украине 13 июня: что известно

Российские войска в ночь на 13 июня устроили очередную массированную атаку по Украине ракетами и дронами. Во время масштабной воздушной тревоги в Днепре и области, на Харьковщине, Киевщине и Тернопольщине были слышны звуки взрывов. Работала ПВО.

В частности, силы ПВО сбили все воздушные цели вокруг Киева.

Оккупанты попали по жилой пятиэтажке в Кривом Роге. Погибли три жителя дома, еще 25 человек ранены. Загорелись квартиры с первого до пятого этажа. Под завалами могут быть еще люди.

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