Оккупанты запустили по Украине 26 дронов: сколько удалось сбить

В Генштабе ВСУ отметили, что сохраняется высокая угроза ракетных и авиаатак по всей территории Украины.

Российские оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе по Украине 19 апреля, 21 из которых украинским военным удалось сбить.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 20 апреля.

"За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в том числе 26 БПЛА типа Shahed-136. 21 из них уничтожены нашими защитниками", – говорится в заявлении.

Также читайте Оккупанты за сутки 60 раз обстреляли Херсонщину: есть раненые и разрушения

Кроме того, захватчики устроили 69 выстрелов из РСЗО по позициям украинских защитников и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Также были разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе ВСУ также отметили сохранение высокой угрозы ракетных и авиационных ударов со стороны врага по всей территории Украины.

Напомним, вражеские беспилотники были сбиты 19 апреля в небе над Днепром.

Заметим, по оценкам аналитиков Института изучения войны, российские войска стали чаще применять иранские дроны-камикадзе по Украине для того, чтобы компенсировать недостаток точных ракет.

Новости от Игната: Одесская область, Днепр, Запорожье - дроны-убийцы ударили по Украине

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.