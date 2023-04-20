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Оккупанты запустили по Украине 26 дронов: сколько удалось сбить

Автор
Ирина ЛабьякИрина Лабьяк
Дата публикации
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Оккупанты запустили по Украине 26 дронов: сколько удалось сбить

Фото иллюстративное/Российские войска выпустили по Украине 26 дронов в сутки 19 апреля / Фото: Associated Press

В Генштабе ВСУ отметили, что сохраняется высокая угроза ракетных и авиаатак по всей территории Украины.

Российские оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе по Украине 19 апреля, 21 из которых украинским военным удалось сбить.

Об этом Генштаб ВСУ сообщил 20 апреля.

"За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в том числе 26 БПЛА типа Shahed-136. 21 из них уничтожены нашими защитниками", – говорится в заявлении.

Кроме того, захватчики устроили 69 выстрелов из РСЗО по позициям украинских защитников и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Также были разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

В Генштабе ВСУ также отметили сохранение высокой угрозы ракетных и авиационных ударов со стороны врага по всей территории Украины.

Напомним, вражеские беспилотники были сбиты 19 апреля в небе над Днепром.

Заметим, по оценкам аналитиков Института изучения войны, российские войска стали чаще применять иранские дроны-камикадзе по Украине для того, чтобы компенсировать недостаток точных ракет.

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Дата публикации
Просмотры
4738
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