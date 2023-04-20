Оккупанты запустили по Украине 26 дронов: сколько удалось сбить

В Генштабе ВСУ отметили, что сохраняется высокая угроза ракетных и авиаатак по всей территории Украины.
Российские оккупанты запустили 26 дронов-камикадзе по Украине 19 апреля, 21 из которых украинским военным удалось сбить.
Об этом Генштаб ВСУ сообщил 20 апреля.
"За минувшие сутки враг нанес 3 ракетных и 57 авиационных ударов, в том числе 26 БПЛА типа Shahed-136. 21 из них уничтожены нашими защитниками", – говорится в заявлении.
Кроме того, захватчики устроили 69 выстрелов из РСЗО по позициям украинских защитников и населенным пунктам. Есть погибшие и раненые среди мирных жителей. Также были разрушены и повреждены частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
В Генштабе ВСУ также отметили сохранение высокой угрозы ракетных и авиационных ударов со стороны врага по всей территории Украины.
Напомним, вражеские беспилотники были сбиты 19 апреля в небе над Днепром.
Заметим, по оценкам аналитиков Института изучения войны, российские войска стали чаще применять иранские дроны-камикадзе по Украине для того, чтобы компенсировать недостаток точных ракет.
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