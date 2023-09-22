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Оккупанты запустили по Украине ракеты, которые постоянно меняли маршрут: как он выглядел

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Оккупанты запустили по Украине ракеты, которые постоянно меняли маршрут: как он выглядел

Как российские ракеты меняли маршрут / Фото: TEXTY.org.ua

Всего войска РФ запустили 43 ракеты из 10 самолетов стратегической авиации.

Российские оккупанты запустили 21 сентября ракеты по Украине, постоянно менявшие свой курс направления.

Об этом пишет издание "Тексты".

Как отмечается, российские оккупанты атаковали территорию Украины крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55. Все они во время полета меняли свой курс. Всего войска РФ запустили 43 ракеты из 10 самолетов стратегической авиации Т-95мс из района западнее Энгельса.

Сам запуск ракет производился в несколько волн. Они входили в воздушное пространство Украины по разным направлениям, постоянно меняя курс по маршруту. По Харькову россияне стреляли зенитными управляемыми ракетами С-300.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 36 крылатых ракет.

Напомним, что в результате ракетного удара по Курахово, ночью 21 сентября, ранения получили 16 гражданских. Враг выпустил две ракеты "Искандер".

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