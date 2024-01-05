Оккупанты запустили по жилому дому в Никополе беспилотник: подробности и фото

В результате падения одного из беспилотников произошло разрушение двухэтажного дома.
Российские оккупанты продолжают обстреливать Днепропетровщину. Очередной беспилотник захватчики запустили по жилому дому в Никополе.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, 5 января армия РФ атаковала Никополь дронами-камикадзе. В результате падения одного из беспилотников произошло разрушение и возгорание двухэтажного жилого дома на площади в 80 "квадратов".
К счастью, никто не пострадал. Пожар чрезвычайники ликвидировали.
Напомним, что за день 4 января по Никопольщине попали 8 вражеских дронов-камикадзе. Еще 6 раз оккупанты обстреливали из тяжелой артиллерии.
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