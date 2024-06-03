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Оккупанты запустили пять ракет по базе отдыха на Харьковщине: есть погибший

Оккупанты запустили пять ракет по базе отдыха на Харьковщине: есть погибший

Оккупанты терроризируют Харьковщину / Фото: Суспільне

Оккупанты попали в территорию комплекса отдыха.

Российская армия в ночь на 3 июня нанесла массированные удары, по меньшей мере пять, по Змиевской громаде Харьковщины. Погиб гражданский мужчина. Еще два человека ранены.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты после полуночи нанесли массированные ракетные удары по Змиевской громаде  — по меньшей мере пять", — написал он.

В результате произошли попадания на территорию комплекса отдыха, погиб один гражданский мужчина, данные устанавливаются.

Напомним, 31 мая российская армия нанесла удары по Харькову. В городе было слышно не менее пяти взрывов. Армия РФ попала в жилой дом в Новобаварском районе, разрушив 3, 4 и 5 этажа. Под завалами оказались люди. По последним данным, известно о шести погибших и 26 раненых.

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