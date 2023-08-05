Оккупанты запустили ракеты из Беларуси – Воздушные силы

Это первый случай применения баллистических ракет с территории Беларуси с начала войны.

Российские войска произвели запуск ракет с территории Беларуси.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Это первый случай применения баллистических ракет с территории Беларуси с начала войны.

В то же время сегодня, 5 июля, около 18:20 часов по всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Известно о запуске крылатых ракет и "Кинжалов".

Российские войска провели ротацию ракетоносителей в Черном море и вдвое увеличили количество готовых к пуску ракет типа "Калибр".

В Хмельницкой и Житомирской областях раздались мощные взрывы.

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