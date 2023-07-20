Оккупанты запустили сверхзвуковые ракеты: в Одессе, Сумах и Николаеве раздаются взрывы

В ночь на четверг, 20 июля, россияне запустили сверхзвуковые ракеты в направлении Одесщины.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.

"Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области", — говорится в сообщении.

Местных жителей призвали оставаться в укрытии.

Upd.

Около 03:00 окупанти запустили ще й ракети Х-22 з літаків Ту-22м3.

Взрывы раздались в Одессе, Николаеве и Сумах.

03:08. Повторные пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 с южного направления.

Около 03:10. Повторные взрывы в Одессе и Николаеве

Напомним, минувшей ночью захватчики ударили по зерновым терминалам в портах "Одесса" и "Черноморск". Повреждена зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров, а также перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.