Оккупанты запустили сверхзвуковые ракеты: в Одессе, Сумах и Николаеве раздаются взрывы

Новость дополняется.
В ночь на четверг, 20 июля, россияне запустили сверхзвуковые ракеты в направлении Одесщины.
Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ.
"Зафиксированы пуски сверхзвуковых противокорабельных ракет "Оникс" в направлении Одесской области", — говорится в сообщении.
Местных жителей призвали оставаться в укрытии.
Upd.
Около 03:00 окупанти запустили ще й ракети Х-22 з літаків Ту-22м3.
Взрывы раздались в Одессе, Николаеве и Сумах.
03:08. Повторные пуски крылатых ракет с самолетов Ту-22м3 с южного направления.
Около 03:10. Повторные взрывы в Одессе и Николаеве
Напомним, минувшей ночью захватчики ударили по зерновым терминалам в портах "Одесса" и "Черноморск". Повреждена зерновая инфраструктура международных и украинских трейдеров, а также перевозчиков Kernel, Viterra, CMA CGM Group.
Читайте также: