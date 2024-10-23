Оккупанты зашли в Селидово и уже развешивают свои флаги — аналитик Bild (карта)

Ситуация в Селидово Донецкой области остается критической, поскольку российские войска продолжают попытки окружения города, несмотря на значительные потери от действий украинских защитников.

Российские оккупационные войска вошли в город Селидово Донецкой области, который украинские защитники успешно обороняли с лета.

Об этом утверждает военный аналитик немецкого издания Bild Юлиан Репке.

Он отметил, что 15-я бригада Нацгвардии Украины "Кара-Даг" успешно отражала российские атаки в течение нескольких последних недель. Упорная оборона украинцев заставила россиян предпринять попытки обойти Селидово с севера и юга.

Однако россияне продолжали попытки пройти через район угольной шахты к северо-востоку от города. По данным Репке, 21 октября оккупантам удалось захватить шахту и, возможно, зайти в частный сектор на востоке Селидового.

"Продолжается продвижение русской армии вторжение в восточную часть Селидового. "Кара-Даг" убивает многих, но еще больше [русских солдат] двигаются к центральной части города, в то время как другие продолжают выполнять обходной маневр, чтобы окружить его. Та же русская тактика, которая сработала с более чем десятью другими городами", — написал Репке.

Он также публикует кадры, где российские флаги поднимают над высотными жилыми зданиями в центре Селидового.

Ситуация в Селидово / Фото: Julian Röpcke / Twitter

Ситуация в Селидово / Фото: Julian Röpcke / Twitter

"Или это пиар-ход российских беспилотников и/или пророссийски настроенных местных жителей, или... сами знаете что", — пишет Репке.

Напомним, военный корреспондент Богдан Мирошников ранее сообщил, что в Селидовом враг подобрался почти вплотную к северным кварталам города и пытается их обойти, чтобы выйти на трассу Селидово-Покровск.

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