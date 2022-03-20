Оккупанты заставили колонну беженцев ночь провести стоя на пути к безопасному Запорожью

Люди истощены и голодны, некоторые 4 суток добирались в город, но они готовы ехать дальше.
До 9 выросло число погибших в результате ракетных ударов в Запорожье. Военный полигон и карьероуправление россияне атаковали накануне. Второй удар нанесли, когда началась эвакуация пострадавших. Тем временем город принимает беженцев из Мариуполя и Бердянска.
Об этом говорится в ТСН.
Колонна переселенцев наконец-то заезжает на безопасную территорию. 5 автобусов, преимущественно с женщинами и детьми, уже ждут волонтеры. Расстояние в 260 километров эти люди преодолевали почти четыре дня.
«Из Бердянска мы ехали, потому что своего транспорта у нас нет. К сожалению, из Мариуполя как таковой эвакуации нет, все едут своим ходом, и все едут окольными путями», — говорят люди.
Эти автобусы должны были приехать в Запорожье накануне. Но за полсотни километров в город на крайнем своем блокпосте, их остановили российские оккупанты. Всю ночь женщины и дети провели, словно скот – стоя. «Люди стоя спали. Поэтому они сейчас будут у нас отдыхать, мы их покормим», — рассказывает соцработница.
«Они просто хотят есть и отдохнуть. В основном перенервничали, вот и все. Бывает, приходят за медицинской помощью, но в основном они просто устали от этого безумия», — говорит врач.
В эвакуационном центре – настоящий ресторанный комплекс. Волонтеры в первую очередь хотят накормить людей чем-нибудь горячим. Потому что в Мариуполе уже несколько недель нет ни газа, ни электричества.
«Подготовили шесть тысяч комплектов еды, одноразовых, порциями. Каждому будет первое, второе, салатик, хлеб. Есть напитки – кофе, чай, сладости. Пусть не волнуются. Мы их любим, встретим как следует. Мы все - Украина», – говорит волонтер Роман.
Многие здесь с питомцами, которых не бросили дома. Рассказывают, оставаться вконец разрушенном Мариуполе уже не было никакой возможности. «Во двор две бомбы залетело и в школу за домом. Окна выбило везде, что у нас, что в соседних домах. А перед отъездом когда-то начали машину собирать, чтобы уехать, по хате насыпали», – рассказывают эвакуированные.
Здесь волонтеры пристраивают людей дальше. Места подготовили в запорожских детсадах. Однако многие спрашивают – можно ли как можно скорее поехать дальше.
Из 16 все поезда из Запорожья отменили, в городе объявили комендантское время. В этот раз оно продлится 36 часов. Это связано с ситуацией на передовой. Горожан упорно просят не выходить на улицы. Единственное исключение для переселенцев – уже вечером на собственном транспорте города досталось еще 2000 жителей соседних опасных мест.
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