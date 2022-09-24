Оккупанты заставили пленных из Оленовки "голосовать" на своем "референдуме": как отреагировали в ОП

Российские оккупанты под дулами автоматов заставили голосовать на своих фейковых "референдумах" украинских военнопленных в Оленовке Донецкой области. На это уже отреагировали в Офисе президента Украины.

Принуждение к участию в "референдуме" захватчиков — процедура "узаконенного" насилия.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает ZN.ua.

"Это – процедура "узаконенного" насилия, то есть пропагандисты это даже фиксируют сами. Они фиксируют всех людей, принимающих организационное участие в этом преступлении. Мы рассматриваем это как признание своего участия в преступлении на стороне РФ", – сказал советник главы ОП.

"Мы будем очень плохо относиться только к тем, кто все это организует", – подчеркнул он.

В то же время Подоляк отметил, что для Украины все военнопленные являются героями и символами сопротивления, что бы не заставляли их делать или говорить российские пропагандисты.



"Любые действия, которые с ними совершают — это действия, направленные против человечности, и являются нарушением соответствующих конвенций. Мы знаем, что это наши люди, абсолютно патриотические в Украине", — добавил советник главы президентского офиса.

Напомним, российская пропаганда "нарисовала" предварительные результаты "референдумов" оккупантов.