Оккупанты заставляли пленных украинцев доставлять боеприпасы по минным полям: 2 пленных казнили – доклад ООН

В течение трех месяцев пленных украинцев принуждали доставлять на позиции оккупантов боеприпасы и собирать раненых россиян.

Российские оккупанты казнили двух военнослужащих Украины, захваченных в плен в августе прошлого года в Донецкой области.

Об этом говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН, передает российское издание "Важные истории".

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ООН известно о шести казнях украинских военных, попавших в плен к россиянам. Обстоятельства казни двоих из них известны более подробно. Как сообщается в докладе, эти украинские военные были захвачены в плен "вооруженной группой, связанной с российской армией". Речь идет, скорее всего, о ЧВК "Вагнер".

В течение трех месяцев пленных украинцев принуждали доставлять на позиции оккупантов боеприпасы и другие вещи — по минным полям и под обстрелами. Также их заставляли забирать с поля боя раненых россиян.

Не менее пяти украинцев, согласившихся делать эту работу, были ранены. Одного украинца застрелили после того, как он получил ранение ноги, наступив на мину. Еще одного казнили за то, что он отказался выполнять приказ.

Кроме того, ООН подтвердила подлинность видеозаписей с казнью Героя Украины Александра Мациевского, которого убили за слова "Слава Украине!", а также казнью пленного, которому отрезали голову ножом.

Напомним, что украинцев шокировало жестокое видео казни украинского военнопленного оккупантами, на котором захватчики отрезают мужчине голову. Ролик распространили российские телеграмм-каналы 11 апреля 2023 года, однако когда и где он снят, неизвестно.

Журналисты из CNN заявили, что обнаружили еще одно ужасное видео, на котором, вероятно, обезглавили двух украинских военных.