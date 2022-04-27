Оккупанты заставляют людей копать могилы и разбирать завалы: какая ситуация в Мариуполе утром 27 апреля

Оккупанты заставляют людей копать могилы и разбирать завалы: какая ситуация в Мариуполе утром 27 апреля

Мариуполь остается самой горячей точкой в Донецкой области. Около 95% города разрушены российскими оккупантами. Там нет света, воды, отопления, связи, еда заканчивается. Сколько человек остается в городе – неизвестно.

ТСН.ua собрал все, что происходило в Мариуполе за прошедшие сутки, 26 апреля.

Путин согласился на эвакуацию из "Азовстали" мирных жителей — ООН

Во вторник, 26 апреля, во время встречи в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш договорился об эвакуации мирных жителей с завода "Азовсталь" в Мариуполе, сообщили на официальном сайте ООН.

Российские войска наносят удары по Мариуполю и блокируют район "Азовстали" — Генштаб ВСУ

Российские военные продолжают обстреливать Мариуполь из артиллерии и авиации. Кроме того, оккупации блокируют украинских военных в районе завода "Азовсталь", сообщил Генштаб ВСУ.

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Если Путин "добьет" Мариуполь — соберутся 80 министров обороны

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что уничтожение российскими оккупантами защитников Мариуполя, до сих пор удерживающих оборону на заводе "Азовсталь", полностью изменит правила игры всей международной политики.

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“Если он [Путин] добьет Мариуполь, это будет изменение всех правил игры всей международной политики. Они идиоты не понимают, что за этим последует. Сейчас [во вторник, 26 апреля] собиралось 40 министров обороны, соберется — 80”, — заметил он, напомнив о военной конференции на американской базе Рамштайн в Германии.

Американские чиновники объяснили, зачем оккупанты стремятся захватить Мариуполь

Российские войска пытаются продвинуться на Донбасс и хотят захватить Мариуполь, чтобы использовать его в качестве сухопутного коридора для выхода в Крым. Об этом сообщили неназванные старшие чиновники Пентагона и Госдепа США.

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Лавров прокомментировал предложение Украины по переговорам в Мариуполе

Глава МИД России Сергей Лавров назвал предложение Украины проводить спецпереговоры в Мариуполе "театральным жестом". По его словам, Россия якобы до сих пор ожидает ответа на свои предложения, которые передали Киеву еще 10 дней назад.

Путин солгал Эрдогану об отсутствии боевых действий в Мариуполе

Президент России Владимир Путин солгал президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану о том, что Мариуполь якобы захвачен российскими войсками и боевые действия там вроде бы не ведутся. Так, Эрдоган в телефонном разговоре с Путиным поднял вопросом о ситуации в Мариуполе, на что президент РФ сказал, что этот город "освобожден" и "боевые действия там не ведутся".

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Денисова заявила о 13 крематориях оккупантов в Мариуполе

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова сообщила, что российские оккупанты развернули в Мариуполе работу 13 крематориев. Об этом удалось получить показания и зафиксировать.

"Лежат и слушают, как по зданию фигачат самолеты": появились фото раненых бойцов из "Азовстали"

Полк "Азов" опубликовал фото из военного госпиталя на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где раненые украинские военные лежат прямо на земле. Раненые военные находятся в подвалах "Азовстали" в антисанитарии и без надлежащей медицинской помощи.

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В Мариуполе российские оккупанты заставляют местных мужчин за еду разбирать завалы и копать братские могилы

В Мариуполе, несмотря на заявления оккупнатов о наличии еды и воды, гуманитарная ситуация остается тяжелой, а продуктов питания не хватает. Оккупанты страны-агрессора обеспечивают пищей мужчин в случае вовлеченности в работы. Таким образом, мариупольцы вынужденно участвуют в разборе завалов, обустройстве братских могил, чтобы заработать на еду.

Зеленский посетил в больнице двух раненых детей-сирот из Мариуполя, которых вернули из оккупации

Президент Украины Владимир Зеленский 26 апреля посетил в больнице "Охматдет" двух раненых детей-сирот из Мариуполя, которых российские оккупанты вывезли из города. Детей удалось вернуть и передать на попечение родственникам. В результате активных боевых действий в Мариуполе Илья Матвиенко и Кира Обединская потеряли родителей. Дети получили ранения различной степени тяжести.

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Путин дал "героя России" депутату в Мариуполе: что делает российский убийца в Украине

Президент России Владимир Путин присвоил звание "героя России" депутату Госдумы Адаму Делимханову за геноцид в Мариуполе. Российский убийца "контролирует ситуацию" в украинском городе и "выезжает на точки соприкосновения". Указ президента страны-агрессора датирован 26 апреля. "За мужество и героизм в ходе специальной военной операции", — говорится в документе.

В Мариуполе погиб еще один украинский ватерполист

Украинский ватерполист Олег Голодников погиб в Мариуполе от прямого попадания снаряда российских оккупантов в его здание. Трагедия произошла месяц назад, 22 марта. Об этом сообщила дочь Голодникова.

Что происходит в Мариуполе и как людям выбраться оттуда – разговор с Ириной Верещук

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