Оккупанты заставляют мариупольцев выселяться из домов: документ

Российские захватчики готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов.

В Мариуполе оккупанты готовятся сносить поврежденные их же обстрелами дома, выгоняя жителей "на улицу".

Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Оккупационные власти Донецкой области приступили к оценке уровня повреждений на основании недавно принятого порядка главарем Пушилиным. Оккупанты готовятся сносить большинство зданий, пострадавших от их же обстрелов. Два дня мобильные бригады из МЧС России и военных обходят квартиры, которые уцелели и где проживают люды. Предупреждают, что с началом сноса зданий будет проведено переселение", — говорится в сообщении.

Telegram: Петр Андрющенко

По данным горсовета, пожилых людей планируют "компакто расселить" в помещении общежитий по пр. Строителей, а в их квартиры будут заселены люди, задействованные на работах в порту, заводе "Ильича" и разборе завалов.

"Дают две недели на поиск жилья, если нет согласия на переселение. Владельцев зданий, которые планируют снести, вне зависимости от состояния квартир, выселяют буквально на улицу. На вопрос, где жить отвечают, что это не дело оккупационных властей. Таким образом, оккупанты воплощают одновременно два сценария – принуждения к депортации в Россию и принуждения к работе людей, трудоспособного возраста", — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, в Мариуполе оккупанты начали "национализировать" бесхозную технику.

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