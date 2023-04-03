Оккупанты принуждают учителей отказаться от украинского гражданства: Генштаб - о новостях с фронтв

За прошедшие сутки противник нанес 5 ракетных и 32 авиационных удара, совершил более 50 обстрелов с РСЗО. Высокой остается вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины, ведь противник продолжает использовать тактику террора.

Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ 3 апреля.

Ситуация по регионам

Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях – было отражено более 70 атак противника. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. В течение суток противник обстрелял Волфино, Басовку, Рясное и Мезеновку Сумской области, а также Ветеринарное, Гатище, Большой Бурлук и Колодезное Харьковской области.

На Купянском направлении вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двухлетняя, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской области.

вражеским обстрелам подверглись Каменка, Петро-Ивановка, Двухлетняя, Кутьковка, Западное, Масютовка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское Луганской области. На Лиманском направлении в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздолевка — Донецкой.

в течение суток противник вел безуспешные наступательные действия в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Спорное и Раздолевка — Донецкой. На Бахмутском направлении враг не перестает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль. Наши воины отразили более 20 вражеских атак. Также наши защитники отбили атаки окупантов в районе населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Константиновка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Железное и Нью-Йорк Донецкой области.

враг не перестает штурмовать Бахмут, пытается взять его под полный контроль. Наши воины отразили более 20 вражеских атак. Также наши защитники отбили атаки окупантов в районе населенного пункта Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Константиновка, Григоровка, Богдановка, Бахмут, Ивановское, Часов Яр, Железное и Нью-Йорк Донецкой области. На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки украинские воины отбили более 15 вражеских атак. Кроме того, захватчики обстреляли Орловку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Красногоровку и Георгиевку Донецкой области.

противник вел наступательные действия в районах Авдеевки, Первомайского и Марьинки, успеха не имел. За прошедшие сутки, только вблизи Марьинки и Авдеевки украинские воины отбили более 15 вражеских атак. Кроме того, захватчики обстреляли Орловку, Тоненькое, Северное, Нетайлово, Красногоровку и Георгиевку Донецкой области. На Шахтерском направлении в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное.

в течение суток враг совершил обстрелы населенных пунктов Победа, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка, Большая Новоселка, Времовка и Нескучное. В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы более 30 населенных пунктов, что не отвлекло линии боевого столкновения. Среди них – Ольговское, Гуляйполе, Белогорье, Малая Токмачка, Новоандреевка, Каменское, Запорожской области, а также Золотая Балка, Томарино, Казацкое, Ивановка, Зеленовка, Камышаны, Белозерка и Херсон.

Беспредел захватчиков

Российские войска продолжают принудительную паспортизацию населения временно оккупированной территории Запорожской области. В частности, в Мелитополе захватчики принуждают учителей школ до 1 июня этого года написать отказ от украинского гражданства и получить российские паспорта.

Ответ ВСУ

Украинская авиация за сутки нанесла 8 ударов по районам сосредоточения окупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 1 пункт управления, 3 района сосредоточения живой силы, 3 позиции средств противовоздушной обороны и 6 других важных объектов врага.

Ранее мы сообщали, что россияне убили шестерых мирных жителей Константиновки. Также в результате атаки города повреждены десятки многоэтажек и частных домов.