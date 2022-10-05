Оккупанты заставляют работников Запорожской АЭС работать на "Росатом" — Генштаб

Сотрудников Запорожской АЭС угрозами заставляют заключать трудовые договоры с "Росатомом".

Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ 5 октября.

"Во временно захваченном городе Энергодар оккупанты продолжают оказывать морально-психологическое давление на работников Запорожской АЭС. Так, по имеющейся информации, работников угрозами заставляют получать российские паспорта и заключать трудовые договоры с государственной корпорацией по атомной энергии "Росатом", — говорится в сообщении.

Напомним, Путин своим фейковым указом установил статус организации ЗАЭС. Глава Кремля поручил приобщить к федеральной собственности РФ объекты Запорожской АЭС.