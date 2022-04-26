Оккупанты заставляют украинских женщин шпионить за ВСУ, угрожая убить их детей — Гайдай

Оккупанты заставляют украинских женщин шпионить за ВСУ, угрожая убить их детей — Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай говорит, что вблизи Рубежного оккупанты заставляют женщин шпионить за украинскими военными.

Российские захватчики похищают детей и угрожают их убить, если женщины откажутся сдавать оккупантам места дислокации ВСУ.

Об этом Гайдай сказал в ходе онлайн-брифинга 26 апреля.

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"Могу вам привести ужасную ситуацию, которая сейчас происходит в Рубежном. Орки воруют детей, а затем заставляют женщин, их матерей, чтобы они шли на позиции украинских военных под эгидой, что им якобы нужна гуманитарка", — рассказывает Гайдай.

По его словам, женщин заставляют брать гуманитарные наборы или продукты, а затем возвращаться назад и рассказывать, как устроены позиции украинских защитников.

"Если женщины этого не сделают, то они угрожают расстрелять их детей", – говорит глава Луганской ОВА.

Напомним, в Мариуполе российские оккупанты заставляют местных мужчин за еду разбирать завалы и копать братские могилы.

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