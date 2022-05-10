Оккупанты заставляют воспитателей детсадов и работников банков ехать из Донецка в Мариуполь — разведка

Оккупанты заставляют воспитателей детсадов и работников банков ехать из Донецка в Мариуполь — разведка

Такое "распоряжение" связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению.

"Руководителям" заведений дошкольного образования оккупированного Донецка поступило распоряжение отобрать персонал для переезда во временно захваченный Мариуполь и близлежащие населенные пункты – Мангуш, Никольское, Ялта.

Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины.

Российская оккупационная администрация объясняет это необходимостью "организации работы на местах".

Также для переезда отбирается персонал банковских учреждений. Ожидается, что руководство местным финансовым сектором полностью перейдет под контроль оккупантов.

"Такое перемещение кадров связано с недоверием оккупационных администраций к местному населению. Также сказывается массовый выезд персонала на подконтрольную Украине территорию и отказом части сотрудников сотрудничать с оккупационными властями", — отмечает ГУР.

Однако, по данным разведки, персонал, готовящийся к переводу на работу в другие регионы, всячески противится такому решению. Некоторые угрожают уволиться, если распоряжение не будет отменено.

Напомним, главарь террористов "ДНР" заявил, что уничтоженный Россией Мариуполь "должен стать курортом".

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