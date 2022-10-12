Оккупанты заставляют жителей Луганщины получить паспорт РФ до 1 января – Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что оккупанты установили срок до 1 января, заявив, что все жители Луганской области должны получить паспорт России.

Об этом Гайдай написал в Telegram.

По его словам, россияне "дали населению чуть больше двух месяцев, чтобы получить паспорт России. Раньше, в подавляющем большинстве, это были популизм и желание самих жителей региона. Теперь уже не спрашивают — хочешь или нет?".

Как отметил глава ОВА, с 1 января любые выплаты – зарплата, социальные, денежные переводы – будут производиться исключительно при наличии индивидуального лицевого счета.

"Однако, чтобы его открыть, нужно иметь паспорт РФ. Непосредственно силой не принуждают – просто оставляют без денег. Но не предупреждают, что у Украины по этому вопросу усилена уголовная ответственность", — подчеркнул он.

Сергей Гайдай также рассказал, что россияне ради собственной безопасности выключили в Кременной свет, а вместе с ним и связь, полностью изолировав местное население от внешнего мира.

"Город почти пуст – все в подвалах и погребах. Даже без света понимают приближение ВСУ", — резюмировал он.

Деоккупация Луганской области

Сергей Гайдай 5 октября сообщил, что официально начата деоккупация Луганской области.

ВСУ уволили на Луганщине уже семь населенных пунктов, первой была Грековка.

9 октября стало известно об увольнении села Стельмаховка Луганской области.

Российские оккупанты готовят оборону в Луганской области: стягивают туда технику, осуществляют минирование территории и сооружений. Россияне готовятся обороняться в Кременной и Сватово.

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